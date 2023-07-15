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Курс доллара может вырасти: эксперт назвал главную причину

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Доллар может подорожать
Доллар может подорожать. Фото fbc.ua

Факторы риска подорожания иностранной валюты несколько увеличились

Курс доллара в первой половине июля оставался стабильным, но есть факторы, которые могут сдвинуть его с "мертвой точки" на следующей неделе.

Прогноз по ситуации на валютном рынке на неделю 17-23 июля дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Он отметил, что на будущей неделе доллар может и не продемонстрировать ощутимых колебаний, но факторы риска подорожания иностранной валюты несколько увеличились. Речь о росте цен на топливо, повышении тарифов и т.д.

"Но уверенно сказать, что именно на следующей неделе он начнет двигаться, я не могу, потому что прошедшая неделя показала, что особых изменений там не было", — прогнозирует Плотников.

По словам экономиста, цены на горючее еще не отразились на курсе доллара, но это обязательно произойдет. Однако когда именно, пока неясно.

Вероятно, горючее вырастет в цене еще больше, так как ожидается закупка по тарифам с новым акцизом и, это может повлиять на валютный рынок.

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"Пока я могу сказать, что факторы, обусловливающие подорожание доллара, больше, чем были даже в первую неделю июля", – резюмировал Плотников.

По данным портала "Минфин", в субботу, 15 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,75 грн (покупка) и 37,32 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие прогнозы курса доллара дают эксперты на август — к концу лета есть вероятность резких колебаний.

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