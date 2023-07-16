"Новые пределы допустимых колебаний": чего ждать от курса доллара на следующей неделе

Банкир сделал прогноз по курсу доллара на 17-23 июля

Ситуация на валютном рынке Украине в середине июля вряд ли удивит кардинальными изменениями. Стоимость валюты продолжает приближаться к официальной.

Такой прогноз на следующую неделю, 17-23 июля, сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет 24 канал.

По его словам, курс доллара будет зависеть от экономических причин. Нацбанк Украины объявил стратегию к постепенной либерализации валютного рынка, который не будет привязан к временным рамкам.

"По крайней мере, регулятор уже обозначил путь к возвращению к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом. Естественно, для реализации данной стратегии принципиальным элементом станет длительная устойчивость курса", — сказал эксперт.

В течение следующей недели изменения курса валют маловероятны. В этот период, скорее всего, будет продолжаться тренд на приближение наличного курса к официальному. По мнению Тараса Лесового, ожидается сближение межкурсовой разницы до 0,5 – 1,5%.

"Наличный курс доллара и евро будут в новых пределах допустимых колебаний – 36,7 – 37,7 гривны за доллар да 40 – 41 гривен за евро. Кроме того, разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15 – 0,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1 – 0,3 гривны", — отметил банкир.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 16 июля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,75 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в августе.