Что будет с курсом валют в Украине до середины недели: эксперт сделал прогноз

На межбанке текущая цена валюты сохранится в привычных пределах

В Украине курс доллара до 26 июля будет колебаться от 36,50 за покупку до 37,55 гривен за продажу в большинстве банков. Что касается евро, то его курс будет в пределах 40,55–42,10 гривен.

Своим прогнозом курса валют на ближайшие несколько дней поделился аналитик Алексей Козырев. В обменниках же курс валют отличаться.

Так, купить в доллар в обменниках можно будет по такой же цене, как и в банках — 36,50 гривен, а продать чуть дешевле — по 37,40 гривен. Евро же в обменниках будет стоить от 40,50 гривен за покупку и 42,00 гривен за продажу.

На межбанке, по словам финансового аналитика, курс безналичных валют сохранится в прежнем диапазоне: 36,56–36,93 гривен за доллар и 40,44–41,92 гриве за евро.

По состоянию на 22 июля курс доллара в банках стабильно составляет 36,7 гривен за покупку и 37,3 гривен за продажу. Евро же в покупке упал на 10 копеек до 40,9 гривен, а в продаже наоборот подорожал на 5 копеек до 41,7 гривен. Наличный курс немного отличается от банковского: 37,15-37,20 гривен за доллар и 41,38-41,55 гривен за евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким будет курс валют в Украине во втором полугодии 2023 года. Эксперты отмечают, что гривна будет укрепляться.