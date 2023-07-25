Доллар может подорожать: прогноз эксперта по курсу в ближайшие дни

Аналитик сделал прогноз, каким будет курс доллара в течение 25-30 июля

Эксперты отмечают, что на наличном рынке царит стабильность, однако есть веские факторы, которые могут изменить курс доллара.

Как сообщает руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин для "ТСН", на курс на этой неделе может повлиять снижение Нацбанком учетной ставки, то есть процентов годовых, под которые НБУ ссужает гривну коммерческим банкам.

Он напоминает, что сейчас учетная ставка равна 25%, а она может снизиться, по прогнозам, на 3-5%.

"Непосредственно это не влияет на курс наличной гривны, и ожидание снижения может вызвать на неделе заметные колебания курса, ведь чем ниже учетная ставка, тем дешевле гривна и, соответственно, более дорогой доллар", — добавляет эксперт.

Курс доллара в Украине на 25 июля

По данным портала "Минфин", во вторник, 25 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,75 грн (покупка) и 37,34 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине на 25 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НБУ может пересмотреть официальный курс доллара.