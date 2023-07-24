Есть вероятность колебания: В НБУ рассказали, пересмотрят ли официальный курс доллара

Аналитики выделяют основной риск стабильности курса — последствия войны

По прогнозам экспертов на следующей неделе доллар будет стабильным, но сейчас есть ряд рисков для курсовой устойчивости на валютном рынке.

Как сообщает заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью для "Укринформ", пока у Нацбанка Украины нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара в сторону роста или убыли.

"Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса. Он будет определяться на рыночной основе по рынкам, а также будет определяться на рыночной основе по результатам. При таком режиме курс сможет как ослабляться, так и укрепляться", – говорит Сергей Николайчук.

По словам эксперта, курс доллара будет определяться на рыночной основе по результатам сделки на межбанковском рынке, а НБУ будет в свою очередь поддерживать рынок и тем самым будет ограничивать колебания. Так что доллар может как ослабляться, так и укрепляться.

Сергей Николайчук уверен, что ключевой риск для курсовой устойчивости в Украине — это 500 дней непредсказуемых последствий войны.

"Поэтому мы вынуждены придерживаться достаточно жесткой монетарной политики, чтобы нейтрализовать его влияние. Однако, как я уже говорил, ситуация в течение последних месяцев была достаточно благоприятной и нам удавалось минимизировать влияние этого фактора", — рассказал замглавы НБУ.

Курс доллара в Украине на 24 июля

По данным портала "Минфин", в понедельник, 24 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,21 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине на 24 июля

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что курс доллара в Украине в следующем году ожидают серьезные изменения.