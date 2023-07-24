Є ймовірність коливання: У НБУ розповіли, чи переглянуть офіційний курс долара

Аналітики виділяють основний ризик стабільності курсу — наслідки війни

За прогнозами експертів на прийдешньому тижні долар буде стабільним, але наразі є низка ризиків для курсової стійкості на валютному ринку.

Як повідомляє заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для "Укрінформ", поки що Нацбанк України немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара у бік зростання чи спадання.

"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу. Він визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання. За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися", — каже Сергій Ніколайчук.

За словами експерта, курс долара визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ своєю чергою підтримуватиме ринок і тим самим обмежуватиме коливання. Тож, долар може як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Сергій Ніколайчук впевнений, що наразі ключовий ризик для курсової стійкості в Україні — це 500 днів непередбачуваних наслідків війни.

"Через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника", — розповів заступник голови НБУ.

Курс долара в Україні на 24 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 24 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,21 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс долара в Україні на 24 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні у наступному році очікують серйозні зміни.