Курс долара може піти вгору: економіст назвав причини та дав прогноз на найближчий тиждень

Низка факторів може призвести до зниження вартості гривні

Курс долара в липні залишається стабільним, швидше за все, наступного тижня також не буде різких коливань. Водночас є фактори, які можуть негативно позначитися на валютному ринку, але їх вплив поки не відчутний.

Прогноз щодо ситуації на валютному ринку на тиждень 17-23 липня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

"Ті фактори, які зараз є, це зростання цін на пальне, нові платіжки за електроенергію тощо, вони поки що накопичують свій потенціал, щоб потім "завдати удару" на курсові коливання", — пояснив він.

Професор наголосив, що ознак, що ці фактори призведуть до "вибуху" на ринку валют вже наступного тижня, немає. Поки що їх вплив непомітний, але в майбутньому зростатиме.

"Тому в обмінниках курсові значення запаморочливих змін не зазнають, коливання курсу долара можуть і надалі відбуватися, але тільки в межах кількох копійок", — прогнозує Плотніков.

Фінансовий аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов попереджає, що серйозним викликом для валютного ринку України є припинення дії "зернової угоди".

"Залишається сподіватися, що буде знайдено спосіб продовжити "зернову угоду" в іншому вигляді і зберегти портову інфраструктуру на Чорному морі. Інакше резерви НБУ почнуть скорочуватися і курс гривні по відношенню до інших валют впаде", — зазначив він.

За даними порталу "Мінфін", у неділю, 23 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

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