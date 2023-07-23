Курс доллара может пойти вверх: экономист назвал причины и дал прогноз на ближайшую неделю

Ряд факторов может привести к снижению стоимости гривны

Курс доллара в июле остается стабильным, скорее всего, на следующей неделе также не будет резких колебаний. В то же время, есть факторы, которые могут негативно отразиться на валютном рынке, но их влияние пока не ощутимо.

Прогноз по ситуации на валютном рынке на неделю 17-23 июля дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Те факторы, которые сейчас есть, это рост цен на топливо, новые платежки за электроэнергию и т.д., они пока накапливают свой потенциал, чтобы потом "нанести удар" на курсовые колебания", — пояснил он.

Профессор подчеркнул, что признаков, что эти факторы приведут к "взрыву" на рынке валют уже на следующей неделе, нет. Пока их влияние незаметно, но в будущем будет расти.

"Поэтому, в обменниках курсовые значения головокружительных изменений не претерпевают, колебания курса доллара могут и дальше происходить, но только в пределах нескольких копеек", — прогнозирует Плотников.

Финансовый аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов, предупреждает, что серьезным вызовом для валютного рынка Украины является прекращение действия "зернового соглашения".

"Остается надеяться, что будет найден способ продлить "зерновое соглашение" в другом виде и сохранить портовую инфраструктуру на Черном море. Иначе резервы НБУ начнут сокращаться и курс гривны по отношению к другим валютам упадет", — отметил он.

По данным портала "Минфин", в воскресенье, 23 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с курсом доллара в 2024 году.