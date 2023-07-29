Що буде з курсом гривні до кінця року? Експерт озвучив прогноз

Курс валют в Україні залишиться стабільним за однієї умови

В Україні курс валют до кінця поточного року може коливатись, але незначно. Стабільність гривні залежатиме від політики Нацбанку України.

Своїм прогнозом курсу валют до кінця 2023 року поділився економіст Андрій Новак, повідомляє УНН. Він нагадав, що незважаючи на війну та складнощі в економіці, НБУ практично рік утримує курс гривні приблизно на одному рівні.

І навіть минулого року, коли ВВП України зменшився на третину, курс гривні не похитнувся та залишився стабільним. Економіст зазначив, що на сьогоднішній день НБУ та уряд розумно витрачають фінансову допомогу від партнерів, яка надходить за двома напрямками: покриття дефіциту бюджету та поповнення золотовалютних резервів НБУ.

"Саме завдяки цій зовнішній допомозі у нас зараз рекордні за всі роки незалежності золотовалютні резерви НБУ, які сягають майже 40 мільярдів доларів, такої суми в резерві України ніколи не було", — зазначив Андрій Новак.

Виходячи з цього, НБУ на сьогоднішній день має всі можливості для підтримки та забезпечення стабільного курсу гривні. Тому що девальвація, тобто зниження курсу національної валюти по відношенню до твердих валют, стане початком ланцюгової реакції. Якщо гривна впаде, то підвищиться інфляція, подорожчають товари та послуги всередині країни.

Політика НБУ зараз спрямована на те, щоб утримати гривню у стабільному становищі. За умови, що політика не зміниться, істотних змін курсу не передбачається як до кінця літа, так і до кінця 2023 року. Можуть спостерігатися незначні коливання на валютному ринку, але вони на курс не суттєво вплинуть, підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що станеться із курсом валют у 2024 році, якщо Нацбанк "відпустить" гривню. В Україні готуються скасувати фіксований курс долара та перейти до плаваючого на початку наступного року.