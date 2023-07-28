НБУ не прийматиме радикальне рішення: яким буде курс долара на найближчому тижні

Банк буде змушений продавати валюту з метою стримання й закриття дефіциту на ринку

Протягом останніх днів липня на готівковому ринку панувала переважно стабільність курсу. Але, за словами експертів, готівковий долар може подорожчати в межах останніх днів липня та на початку серпня.

Як повідомляє фінансовий експерт Олексій Козирев, в період з 28 липня по 2 серпня Національний банк України продовжить утримувати коридор по безготівковому долару в межах 36,5-36,9 гривні.

Козирев Наголошує на тому, що НБУ не буде приймати радикальне рішення щодо відпускання курсу найближчими днями при оголошенні рішення управляння по обліковій ставці. А саму облікову ставку банк за той же період знизить з чинних зараз 25% до 22-23% річних.

"Більш радикального пониження ставки я зараз не очікував би. Тому що це дуже сильно впливало б на ринок по депозитах, на ринок в кінцевому варіанті та на готівковий валютний ринок. Тож зараз ризикувати б ніхто не хотів" — мовить експерт.

Одночасно, враховуючи те, що зараз низькі надходження валюти від експортерів в тому числі й коштом того, що не працює фактично в Україні зерновий коридор, НБУ прийдеться все одно з 28 по 2 серпня поступово активно продавати валюту і на нашому міжбанку по 36,9 гривні.

"Це буде зроблено для того, щоб утримувати й закривати дефіцит валюти зараз на ринку. І за моїми підрахунками, йому треба витратити від 400 до 600 млн доларів в період з 28 липня по 2 серпня", — додає Козирев.

Чергова значна волатильність долара та євро очікується 28 липня. Однак після 28 липня і до першої половині серпня спред долара залишиться в більшості банків від 20-25 коп.

Готівковий курс долара на період з 28 по 2 серпня буде поступово зростати — від 36,5 до 37,9 гривні, а обмінний курс — 36,0-37,5 гривні.

Курс долара в Україні на 28 липня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 28 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,46 (купівля) та 37,61 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара у 2024 році.