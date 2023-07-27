Курс долара в Україні змінить лише одне: яким він буде на початку серпня

Лише один фактор може змінити курс

У серпні українцям навряд чи варто очікувати на різкі зміни курсу долара, адже для цього немає жодних об’єктивних передумов.

Таку думку висловив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, основні тренди на валютному ринку з 31 липня по 6 серпня будуть такими:

валютний коридор на рівні 37-38 грн/дол. та 41-42,5 грн/євро;

поточні коливання долара наблизяться до нижньої межі, а курс євро залежатиме від міжнародного курсу пари долар/євро (швидше за все, він наблизиться до верхньої межі коридору);

поточні (щоденні) коливання будуть мінімальними: від 0,1 до 0,3 грн.;

економічно зумовлена різниця між курсом купівлі та продажу буде на рівні 0,15-0,25 грн (у той же час не виключені ігри обмінних пунктів щодо виставлення курсів зі спредом понад 1 грн, проте таке явище не буде системним);

баланс між попитом та пропозицією збережеться.

Єдиним, що може серйозно вплинути на курс – буде зміна політики НБУ, насамперед лібералізація валютного курсу із поверненням до плаваючого курсу замість встановленого НБУ понад рік тому офіційного 36,56 грн за долар.

Керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин також вважає, що політика НБУ може змінити курс долара. Наприклад, зниження облікової ставки із нинішніх 25%.