Курс доллара в Украине изменит только одно: каким он будет в начале августа

Лишь один фактор может изменить курс

В августе украинцам вряд ли стоит ожидать резких изменений курса доллара, ведь для этого нет никаких объективных предпосылок.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, основные тренды на валютном рынке с 31 июля по 6 августа будут следующими:

валютный коридор на уровне 37-38 грн/долл. и 41-42,5 грн/евро;

текущие колебания доллара приблизятся к нижней границе, а курс евро будет зависеть от международного курса пары доллар/евро (скорее всего, он приблизится к верхнему пределу коридора);

текущие (ежедневные) колебания будут минимальными: от 0,1 до 0,3 грн;

экономически обусловленная разница между курсом покупки и продажи будет на уровне 0,15-0,25 грн (в то же время не исключены игры обменных пунктов по выставлению курсов со спредом более 1 грн, однако такое явление не будет системным);

баланс между спросом и предложением сохранится.

Единственным, что может серьезно повлиять на курс – будет изменение политики НБУ, прежде всего либерализация валютного курса с возвратом к плавающему курсу вместо установленного НБУ более года назад официального 36,56 грн за доллар.

Руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин также считает, что политика НБУ может изменить курс доллара. Например, снижение учетной ставки с нынешних 25%.