Будет период максимальных скачков: появился прогноз курса доллара на ближайшие дни

Аналитик назвал 5 факторов, которые точно повлияют на курс

На украинском валютном рынке до конца июля будет властвовать стабильность, однако, по словам эксперта, есть несколько факторов, которые будут влиять на курс доллара.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев на сайте "Минфин", в течение 27-28 июля валюта будет колебаться в пределах 36,5-36,9 грн/доллар, а разница между покупкой и продажей у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет в пределах до 20-25 копеек по доллару.

Однако аналитик отмечает, что частое изменение ценников валюты в обменниках гарантировано в период различных скачков доллара на внешних площадках, то есть 27 июля.

Козырев уверен, что из украинских факторов на настроения и поведение валютного рынка на этой неделе больше всего повлияют

национализация Смысл Банка (бывший Альфа-банк);

факторы подковерных игр россии вокруг "зернового коридора";

обстоятельства на фронтах;

завершение очередного отчетного периода;

решение НБУ по учетной ставке (27 июля).

Курс доллара в Украине на 27 июля

По данным портала Минфин, в четверг, 27 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,46 (покупка) и 37,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НБУ может пересмотреть официальный курс доллара.