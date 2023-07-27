Буде період максимальних стрибків: з'явився прогноз курсу долара на найближчі дні

Аналітик назвав 5 чинників, які точно вплинуть на курс

На українському валютному ринку до кінця липня буде панувати стабільність, однак, за словами експерта, є декілька чинників, які впливатимуть на курс долара.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирев на сайті "Мінфін", протягом 27-28 липня валюта коливатиметься в межах 36,5-36,9 грн/долар, а різниця між купівлею та продажем у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цього тижня буде в межах до 20−25 копійок за доларом.

Однак, аналітик наголошує на тому, що часта зміна цінників валюти в обмінниках гарантована в період різних стрибків долара на зовнішніх майданчиках, тобто 27 липня.

Козирев впевнений, що з українських чинників на настрої та поведінку валютного ринку цього тижня найбільше вплинуть:

націоналізація Сенс Банку (колишній Альфа-банк);

фактори підкилимних ігор росії навколо "зернового коридору";

обставини на фронтах;

завершення чергового звітного періоду;

рішення НБУ за обліковою ставкою (27 липня).

Курс долара в Україні на 27 липня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 27 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,46 (купівля) та 37,61 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НБУ може переглянути офіційний курс долара.