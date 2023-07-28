НБУ не будет принимать радикальное решение: каким будет курс доллара на ближайшей неделе

Банк будет вынужден продавать валюту с целью удержания и закрытия дефицита на рынке

В последние дни июля на наличном рынке царила преимущественно стабильность курса. Но, по словам экспертов, наличный доллар может подорожать в пределах последних дней июля и начале августа.

Как сообщает финансовый эксперт Алексей Козырев, в период с 28 июля по 2 августа Национальный банк Украины продолжит удерживать коридор по безналичному доллару в пределах 36,5-36,9 гривны.

Козырев отмечает, что НБУ не будет принимать радикальное решение по отпуску курса в ближайшие дни при объявлении решения управления по учетной ставке. А саму учетную ставку банк за тот же период снизит с ныне действующих 25% до 22-23% годовых.

"Более радикального понижения ставки я сейчас не ожидал бы. Потому что это очень сильно влияло бы на рынок по депозитам, на рынок в конечном варианте и на наличный валютный рынок. Поэтому сейчас рисковать бы никто не хотел" — говорит эксперт.

Одновременно, учитывая то, что сейчас низкие поступления валюты от экспортеров, в том числе и за счет того, что фактически не работает в Украине зерновой коридор, НБУ придется все равно с 28 по 2 августа постепенно активно продавать валюту и на нашем межбанке по 36,9 гривны.

"Это будет сделано для того, чтобы удерживать и закрывать дефицит валюты сейчас на рынке. И по моим подсчетам, ему нужно потратить от 400 до 600 млн долларов в период с 28 июля по 2 августа", — добавляет Козырев.

Очередная значительная волатильность доллара и евро ожидается 28 июля. Однако после 28 июля и до первой половины августа спред доллара останется в большинстве банков от 20-25 коп.

Наличный курс доллара на период с 28 по 2 августа будет постепенно расти – от 36,5 до 37,9 гривны, а обменный курс – 36,0-37,5 гривны.

Курс доллара в Украине на 28 июля

По данным портала Минфин, в пятницу, 28 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,46 (покупка) и 37,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с курсом доллара в 2024 году.