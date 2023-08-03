Обмінники підвищують курс: в чому причина і що буде з доларом найближчими днями

Українцям слід приготувати свої "резерви"

Курс на готівковому ринку на цьому тижні не зазнавав серйозних змін. Однак протягом останніх днів робочого тижня обмінники можуть підвищувати валюту.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирев в "Мінфін", до кінця поточного тижня у більшості кас банків перебуватиме у коридорі від 36,55 до 38,15 грн/дол., а в обмінниках — від 36,60 до 37,95 грн/дол.

"Спред під час купівлі/продажу у більшості обмінників фінкомпаній і в касах банків цього тижня перебуватиме у межах 20-30 копійок по долару і від 25-35 копійок до 1 гривні за євро", — дає прогноз Козирев.

Він додає, що найближчими днями серед власників обмінників продовжуватиметься тенденція на "розігрів" курсу й іграх на подальших підвищеннях котирувань (Ред. — котирування — це визначення курсів цінних паперів, яке здійснюється шляхом зосередження попиту та пропозиції). Обмежувальним фактором при цьому стане реальний обсяг платоспроможного попиту на валюту громадян.

Як зазначив Козирєв, якщо люди не почнуть скуповувати валюту, гра на підвищення курсу скоро закінчиться. В іншому випадку власники обмінників продовжать підіймати курси.

Курс долара в Україні на 3 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 3 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,50 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні валюта здорожчає, якщо готівковий курс відірветься від офіційного, а наприкінці 2023 — через зменшення обсягів та нестабільне надходження фінансової допомоги від США та Європи.