НБУ накопичив резерви: чого чекати від курсу найближчим часом

Ситуацію на готівковому ринку контролює Національний банк України

Хоча більшість експертів прогнозують зростання долара у серпні, однак один з аналітиків запевняє — курс на цьому тижні навряд чи зазнає серйозних змін.

Як повідомляє економіст Борис Кушнірук в коментарі для РБК-Україна, ситуація на валютному ринку зараз змінюватися не буде, оскільки вона майже повністю контролюється інтервенціями Національного банку.

Він сподівається, що ринковий курс не повернеться до завершення війни.

"Якщо фактично більшість валютної пропозиції закриває Національний банк, то фактично ніякого ринкового курсу бути не може апріорі під час війни. І я думаю, що навіть деякий час після завершення війни, якогось ринкового курсу бути не може", — зазначив Кушнірук.

На думку експерта, зростання курсу долара минулого тижня на 50 копійок на готівковому ринку не варто уваги: "Я не бачу підстав для зміни тренда на цей час. І це не такі зміни, про які можна було б говорити".

Тож, ситуація на валютному ринку найближчим часом змінюватися не буде.

Курс долара в Україні на 2 серпня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 2 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,00 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс долара в Україні на 2 серпня

Наприклад, раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара у 2024 році.