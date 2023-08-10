Доллар может подскочить до 42 гривен: стало известно, когда этого ожидать

НБУ имеет с "запасом" золото-валютные резервы

Хотя, по прогнозам специалистов, доллар в августе будет двигаться в дальнейшем, однако большинство специалистов уверены, что в текущем году курс не превысит 39 гривен, а в 2024 году — не более 42 гривен.

Об этом сообщает старший партнер Horizon Capital Василий Тофан для Форума предпринимателей Forbes.

"Курс гривны в Украине очень устойчив, наши ожидания, что до конца года коммерческий курс не превысит 39 грн/$. В следующем году мы ожидаем курс на уровне около 42 грн/$", – сказал Тофан.

Как добавил эксперт, золото-валютные резервы НБУ даже больше, чем до полномасштабного вторжения. По итогам мая 2023-го они составляли $37,3 млрд. По состоянию на конец февраля 2022-го – $27,6 млрд.

Поэтому розничный курс доллара находится на уровне 37,3 грн/$, евро – 41 грн/€.

Курс доллара в Украине на 10 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 10 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,0 грн (покупка) и 37,50 (продажа). Наличный курс — 37,34 (покупка) и 37,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине на 10 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара до конца августа.