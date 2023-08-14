Курс стрімко зросте через дві причини: що буде з доларом найближчим часом

НБУ намагатиметься врегулювати ситуацію і не допускатиме обвал гривні

Хоча більшість експертів впевнені, що на валютному ринку на цьому тижні пануватиме стабільність, однак деякі вважають навпаки — українцям варто готуватись до змін.

Як прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для ТСН, ринок поступово готується до зростання курсу.

"Міняйли під кінець минулого тижня підвищили курс покупки на 15-20 коп./долар, пункти обміну валют також поступово збільшили його на 40 коп., до 37,10 грн", — говорить експерт.

Він додає, що скоро долар подорожчає через дві важливі обставини: "Якщо найближчим часом не будуть розблоковані українські порти й поновлено зернову угоду, готівковий валютний ринок може "прорвати", курс стрімко піде вгору. Адже пропозиція валюти скоротиться, а ближче до осені попит зросте, особливо на готівковому ринку".

Тож, дуже складно прогнозувати, скільки коштуватиме долар. Однак Нацбанк, маючи рекордні резерви понад 41,5 млрд доларів, навряд чи допустить обвал гривні до 39-40 грн/долар.

Курс долара в Україні на 14 серпня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 14 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,0 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,39 (купівля) та 37,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли курс долара в Україні може "підскочити" до 42 гривень.