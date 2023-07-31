Курс долара може зрости: що вплине на валютний ринок у серпні

Долар у серпні може зрости

Курс долара в серпні навряд чи зазнає серйозних змін, але саме цей місяць може стати початком можливого зростання американської валюти до гривні.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

"НБУ вже анонсував зниження облікової ставки щонайменше на 1-2%, що може позначитися на подальшому зниженні ставок за гривневими депозитами та кредитами. А також регулятор може вдатися до подальшої лібералізації валютного ринку: повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу. Іншими словами — ринок "заживе" в умовах єдиного ринкового курсу", - говорить експерт про можливі кроки Нацбанку, які можуть вплинути на курс долара.

Водночас, за словами Тараса Лєсового, такі зміни можливі не раніше вересня, а то й пізніше. Але якщо НБУ зробить такі кроки, зростання курсу долара дуже ймовірне.

Поки що співвідношення долара до гривні як 1 до 37-38 у серпні утримуватимуть колишні чинники – міжнародна фінансова допомога, розвиток економіки, продовження експорту, що приніс у січні-квітні 13,3 млрд дол.

Раніше Тарас Лєсовий спрогнозував, яким буде курс першого тижня серпня і від чого це залежатиме.