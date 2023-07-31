Курс доллара может вырасти: что повлияет на валютный рынок в августе

Доллар в августе может вырасти

Курс доллара в августе вряд ли претерпит серьезные изменения, но именно этот месяц может стать началом возможного роста американской валюты к гривне.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"НБУ уже анонсировал снижение учетной ставки, по меньшей мере, на 1-2%, что может сказаться на дальнейшем снижении ставок по гривневым депозитам и кредитам. А также регулятор может прибегнуть к дальнейшей либерализации валютного рынка: возвращение к инфляционному таргетированию и плавающему курсу. Другими словами – рынок "заживет" в условиях единого рыночного курса", – говорит эксперт о возможных шагах Нацбанка, которые могут повлиять на курс доллара.

Вместе с тем, по словам Тараса Лесового, такие изменения возможны не раньше сентября, а то и позже. Но если НБУ предпримет такие шаги, рост курса доллара весьма вероятен.

Пока же соотношение доллара к гривне как 1 к 37-38 в августе будут удерживать прежние факторы – международная финансовая помощь, развитие экономики, продолжение экспорта, принесшего в январе-апреле 13,3 млрд долл..

Ранее Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс в первую неделю августа и от чего это будет зависеть.