Курс стремительно вырастет по двум причинам: что будет с долларом в ближайшее время

НБУ будет пытаться урегулировать ситуацию и не будет допускать обвал гривны

Хотя большинство экспертов уверены, что на валютном рынке на этой неделе будет царить стабильность, однако некоторые считают наоборот — украинцам следует готовиться к переменам.

Как прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин для ТСН, рынок постепенно готовится к росту курса.

" Меняйлы к концу минувшей недели повысили курс покупки на 15-20 коп./доллар, пункты обмена валют также постепенно увеличили его на 40 коп., до 37,10 грн", — говорит эксперт.

Он добавляет, что скоро доллар подорожает из-за двух важных обстоятельств: "Если в ближайшее время не будут разблокированы украинские порты и возобновлено зерновое соглашение, наличный валютный рынок может "прорвать", курс стремительно пойдет вверх. Ведь предложение валюты сократится, а ближе к осени спрос возрастет, особенно на наличном рынке".

Поэтому очень сложно прогнозировать, сколько будет стоить доллар. Однако Нацбанк, имея рекордные резервы более 41,5 млрд. долларов, вряд ли допустит обвал гривны до 39-40 грн/доллар.

Курс доллара в Украине на 14 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 14 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,0 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,39 (покупка) и 37,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда курс доллара в Украине может "подскочить" до 42 гривен.