На валютном рынке — период перемен: подскочит ли курс доллара на следующей неделе

Третья декада августа принесет украинцам сразу три нововведения

До конца текущей недели, до 20 августа, ситуация на валютном рынке Украины прогнозируется стабильной. Однако некоторые изменения в течение 21-27 августа должны произойти.

Как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой для УНИАН, курсовые колебания будут в пределах коридоров 37,2-37,7 грн/долл.

Эксперт добавляет, что стабильность рынка будет подкреплена привычным спредом (Ред. Спред — разница между курсом покупки и продажи), который не превысит 0,15-0,25 грн, и достаточно "стандартными", как для последнего времени, ежедневными колебаниями в пределах 0,1- 0,3 грн.

"Вообще можно сказать, что до конца августа ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится, ведь рынок будет "в предвкушении" сентябрьской частичной либерализации с возвратом к инфляционному таргетированию и отмене фиксированного курса валют. При этом мы допускаем, что возврат к плавающему курсу валют по большому счету будет базироваться на рыночном наличном курсе ", — сказал эксперт.

Тарас Лесовой отмечает, что в сентябре регулятор может снизить учетную ставку на 1-2%, а до конца года. Поэтому, согласно экспертному мнению членов комитета по монетарной политике, уменьшение учетной ставки может быть еще более ощутимым — до 18% к 2023 году.

"Этот факт свидетельствует о стабильной и прогнозируемой экономической ситуации, что будет способствовать положительным явлениям на валютном рынке (по крайней мере сейчас отсутствуют риски к каким-либо резким падениям курса гривны)", — говорится на сайте.

Факторы, которые будут влиять на наличный рынок 20-27 августа:

международная финансовая помощь, которая, с одной стороны, позволяет покрывать расходы бюджета, а с другой — накопить достаточные международные резервы, составляющие почти $42 млрд;

развитие экономики страны и экспортные объемы (особый вес будет решать вопрос с экспортом зерна, ведь ежемесячно валютные поступления за такие поставки составляли более 600 млн долларов).

"Таким образом, в последнюю неделю августа на валютном рынке сохранится достаточно прогнозируемая ситуация: рынок будет находиться в состоянии относительного затишья накануне определенных регуляторных послаблений ", — говорит Лесовой.

Курс доллара в Украине на 18 августа

По данным портала "Минфин", в пятницу, 18 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,42 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 37,90 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как кафиры невольно помогают курсу доллара быть стабильным в Украине.