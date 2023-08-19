По 37 гривень вже не буде? Чого чекати від курсу долара до кінця літа

Серпень може стати останнім місяцем курсового затишшя

Курс долара в Україні повільно, але впевнено зростає: 18 серпня він досяг максимального значення за останні три місяці і перетнув позначку 38 гривень за долар, і ймовірно, ця тенденція збережеться найближчим часом.

Прогноз курсу долара до кінця серпня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

За словами експерта, зростання курсу, що почалося, викликане насамперед такими факторами як припинення зернової угоди і підвищення акцизу на пальне, що безпосередньо пов’язано з валютним ринком.

"В результаті на ринку зменшилася кількість валюти, експортери стали завозити менше доларів в Україну, зменшився експорт зернових тощо. Також дещо збільшився і попит на іноземну валюту, адже імпортери хочуть щось купувати", — пояснив Плотніков.

Він додав, що до кінця серпня готівковий курс долара навряд чи виявить якийсь активний рух.

"Так, найімовірніше, показники іноземної валюти залишаться за межами 38 гривень за долар, але таких різких поворотів долар, швидше за все, не продемонструє", – прогнозує професор.

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 19 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 37,98 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому серпень може бути останнім місяцем стабільності на валютному ринку.