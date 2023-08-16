На долар вплинуть рішення НБУ та ще кілька речей: яким буде курс в середині серпня

Є ймовірність змін протягом останніх днів робочого тижня

До кінця цього тижня ситуація на валютному ринку України пройде динамічно. Однак на курс долара 16-18 серпня впливатимуть внутрішні чинники та рішення НБУ.

Як повідомляє аналітик Олексій Козирев, автор порталу "Мінфін", є 3 факти, які впливатимуть на "настрій" валюти.

Зокрема, мовиться про подальше зростання ЗВР та фінансування дефіциту бюджету без емісії (Ред. — випуск в обіг нових грошових знаків). Тобто, завдяки своєчасному надходженню західної допомоги Україні вдається закривати свої соціальні витрати без запуску "друкарського верстата".

Також Олексій Козирев зауважує на урівнювання нормативів обов'язкового резервування за коштами юридичних осіб за ознакою строковості.

Аналітик наводить ще один чинник, а саме пом'якшення низки валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП та посилення соціального захисту громадян.

Що буде з доларом протягом 16-18 серпня

"Цього тижня НБУ продовжить продаж на міжбанку дефіцитного долара по 36,9343 гривні. Це не лише підтримає коридор за безготівковим доларом у межах 36,5686−36,9343 гривень, а й зв'яже частину гривневої ліквідності на ринку. За моїми розрахунками, він витратить на це близько $320-$480 млн", — каже фахівець.

Котирування безготівкового долара перебуватимуть у коридорі 36,56−36,93 гривні.

На готівковому ринку спред (Ред. — різниця між курсом купівлі і продажу валюти) при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе до 20−25 копійок за доларом та 25−35 копійок за євро. Особливо "жадібні" обмінники розширять спред за доларом до 50−60 копійок, а за євро — до 1 гривні.

Готівковий долар. У більшості кас банків купівля та продаж долара останні два дні робочого тижня перебуватиме в коридорі від 36,30 до 37,90 грн.

В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 36,90 до 37,85 грн.

Курс долара в Україні на 16 серпня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 16 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,10 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,59 (купівля) та 37,70 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли курс долара в Україні може "підскочити" до 42 гривень.