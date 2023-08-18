На валютному ринку - період змін: чи підскочить курс долара на наступному тижні

Третя декада серпня принесе українцям одразу три нововведення

До кінця цього тижня, до 20 серпня, ситуація на валютному ринку України прогнозується стабільною. Однак деякі зміни протягом 20-27 серпня мають відбутися.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для УНІАН, курсові коливання будуть в межах коридорів 37,2-37,7 грн/ дол.

Експерт додає, що стабільність ринку буде підкріплена звичним спредом (різницею між курсом покупки та продажу), який не перевищить 0,15-0,25 грн, та досить "стандартними", як для останнього часу, щоденними коливаннями в межах 0,1-0,3 грн.

"Взагалі можна сказати, що до кінця серпня ситуація на валютному ринку навряд чи суттєво зміниться, адже ринок перебуватиме "в передчутті" вересневої часткової лібералізації з поверненням до інфляційного таргетування та скасування фіксованого курсу валют. При цьому ми допускаємо, що повернення до плаваючого курсу валют за великим рахунком базуватиметься на ринковому готівковому курсі", — сказав експерт.

Тарас Лесовий зауважує, що у вересні регулятор може знизити облікову ставку на 1-2%, а до кінця року. Тож, згідно з експертною думкою членів комітету з монетарної політики, зменшення облікової ставки може бути ще більш відчутним — до 18% до 2023.

"Цей факт свідчить про стабільну і прогнозовану економічну ситуацію, що сприятиме позитивним явищам на валютному ринку (принаймні зараз відсутні ризики до будь-яких різких падінь курсу гривні)", — мовиться на сайті.

Чинники, які впливатимуть на готівковий ринок 20-27 серпня:

міжнародна фінансова допомога, яка, з одного боку, дає змогу покривати видатки бюджету, а з іншого — накопичити достатні міжнародні резерви, що вже складають майже $42 млрд;

розвиток економіки країни та експортні обсяги (особливу вагу матиме розв’язання питання з експортом збіжжя, адже щомісяця валютні надходження за таке постачання складало понад 600 млн доларів).

"Таким чином, в останній тиждень серпня на валютному ринку збережеться досить прогнозована ситуація: ринок перебуватиме в стані відносного затишшя напередодні певних регуляторних послаблень", — каже Лєсовий.

Курс долара в Україні на 18 серпня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 18 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,42 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 37,90(купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як окупанти мимоволі допомагають курсу долара бути стабільним в Україні.