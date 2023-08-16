На доллар повлияют решения НБУ и еще несколько вещей: каким будет курс в середине августа

Есть вероятность изменений в последние дни рабочей недели

До конца этой недели ситуация на валютном рынке Украины пройдет динамично. Однако на курс доллара 16-18 августа будут влиять внутренние факторы и решения НБУ.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев, автор портала "Минфин", есть 3 факта, которые будут влиять на "настроение" валюты.

В частности, речь идет о дальнейшем росте ЗВР и финансировании дефицита бюджета без эмиссии (Ред. — выпуск в обращение новых денежных знаков). То есть благодаря своевременному поступлению западной помощи Украине удается закрывать свои социальные расходы без запуска "печатного станка".

Также Алексей Козырев отмечает уравнивание нормативов обязательного резервирования по средствам юридических лиц по признаку срочности.

Аналитик приводит еще один фактор, а именно смягчение ряда валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ и усиления социальной защиты граждан.

Что будет с долларом в течение 16-18 августа

"На этой неделе НБУ продолжит продажу на межбанке дефицитного доллара по 36,9343 гривны. Это не только поддержит коридор по безналичному доллару в пределах 36,5686-36,9343 гривен, но и свяжет часть гривневой ликвидности на рынке. По моим расчетам он потратит на это около $320-$480 млн ", — говорит специалист.

Котировки безналичного доллара будут находиться в коридоре 36,56-36,93 гривны.

На наличном рынке спред (Ред. — разница между курсом покупки и продажи валюты) при покупке/продаже валюты у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков составит до 20-25 копеек по доллару и 25-35 копеек за евро. Особенно "жадные" обменники расширят спред по доллару до 50-60 копеек, а за евро — до 1 гривны.

Наличный доллар. В большинстве касс банков покупка и продажа доллара в последние два дня рабочей недели будет находиться в коридоре от 36,30 до 37,90 грн.

В обменниках финкомпаний этот коридор будет от 36,90 до 37,85 грн.

Курс доллара в Украине на 16 августа

По данным портала "Минфин", в среду, 16 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,10 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,59 (покупка) и 37,70 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда курс доллара в Украине может "подскочить" до 42 гривен.