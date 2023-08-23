Курс доллара растет: чего и почему ждать от американской валюты в конце августа

Этот период может стать важным этапом для будущего курса доллара

Предпоследняя неделя августа отметилась ростом курса доллара, который с привычных 37,5 грн за считанные дни взлетел до 38,3 грн. Однако последняя неделя августа может стать более прогнозируемой.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, до сентября вероятнее всего валютный рынок возьмет "паузу".

"Последние дни августа и начало сентября с 28 августа по 3 сентября можно расценивать как генеральную репетицию к возможным изменениям: мы предполагаем, что новый "единый" курс валют будет сформирован именно на основе коммерческого курса. Последний на следующей неделе будет находиться в коридоре 38-39 грн за доллар и 41-43 грн за евро", — подчеркнул эксперт.

По словам Тараса Лесового, на курс доллара по-прежнему влияют такие факторы как:

макрофинансовая помощь стран-партнеров и международных финансовых институтов;

экономическое развитие страны;

экспортный потенциал – создание новой логистики для продолжения экспорта агропродукции;

ситуация на фронте, эффективная работа ВСУ по освобождению украинских территорий и т.д.

"Таким образом, рынок будет находиться в предвкушении грядущих изменений, следовательно, на следующей неделе глобальные изменения маловероятны", — прогнозирует относительную стабильность курса доллара Тарас Лесовой.

По мнению экспертов, опрошенных "Телеграфом", в настоящий момент на валютном рынке реализуется один из двух сценариев, один из которых может вызвать девальвацию гривны.