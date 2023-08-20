Достаточно широкий "коридор": что произойдет с долларом 20 августа

Эксперт дал прогноз по курсу доллара

В завершение недели курс доллара в Украине в большей части обменников финкомпаний будет находиться в достаточно широком коридоре — 37,20 — 37,80 грн и продажа от 38,10 до 38,45.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, сообщает "Минфин".

"Основная часть обменников финкомпаний будет работать в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах 15-25 копеек, а по евро — в пределах 20-35 копеек. Но при этом с частыми попытками "разогреть" курс и сыграть "на повышение". Особенно в тех регионах, где платежеспособный спрос все-таки повыше. Это Киев, Днепр, Одесса, частично Львов, Хмельницкий, Черновцы и Запорожье. Ограничивать аппетиты обменников по росту ценников продажи доллара и евро будет только реальный платежеспособный спрос на валюту", — отметил он.

По словам Козырева, цены на евро с обменниках также будут отличаться широкими пределами. Таким образом, прием будет от 40,70 до 41,55 гривны и продажа от 41,60 до 42,00.

Аналитик подчеркнул, что некоторые обменники, вероятнее всего, попробуют дополнительно заработать за счет расширения спреда в пределах до 1 гривны на долларе и евро.

"Но, как правило, они будут в этом случае все же терять часть клиентов, не готовых к такому разбросу котировок", — подытожил Козырев.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 20 августа, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 37,89 (покупка) и 39,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что финансовый аналитик Андрей Шевчишин сделал прогноз по курсу доллара в Украине и рассказал, чего ждать от валютного рынка.