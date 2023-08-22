Доллар прыгнул выше 38: что происходит и почему гривня может упасть еще ниже

Эксперты сошлись в том, что происходящее может стать началом серьезных изменений на валютном рынке

Третья неделя августа нарушила многомесячное равновесие на валютном рынке, и курс доллара, превысив свой обычный "коридор" до 37,5 грн, подпрыгнул до 38,3 за один зеленый.

Как объяснили "Телеграфу" эксперты, возможны два объяснения такому скачку и, соответственно, два варианта дальнейшего развития ситуации. Какой из них оправдается, сказать сложно.

Так, по словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, серьезных причин для такого роста он не видит, и объяснений такому изменению может быть два:

попытка ряда банков просто заработать на искусственном росте курса доллара;

желание НБУ "отпустить" курс доллара, что может привести к снижению обменного курса гривны.

В зависимости от того, какой из этих вариантов сейчас реализуется, и следует прогнозировать курс доллара – будет гривна обесцениваться или ее падение остановится.

Так, по мнению экономиста, если имеет место просто искусственный рост курса доллара по сговору банков, опасаться дальнейшего падения гривны не стоит, как не нужно и бежать за долларами в обменный пункт.

Другое дело, если речь идет о реализации планов НБУ по девальвации гривны.

"Заявления НБУ о некоторой либерализации валютной политики могут перейти в практическую плоскость и эти планы могли стать известны банкам, которые таким образом заранее девальвируют гривну, чтобы максимально заработать. Лично я убежден, что НБУ полностью контролирует ситуацию на валютном рынке и при желании может остановить падение курса гривны", — считает эксперт.

Как уточнил собеседник "Телеграфа", сложно сказать, какую именно стратегию НБУ выбрал по отношению к курсу доллара. Но если девальвацию гривны и стоит проводить, то осторожно и прогнозируемо.

"Лично я считаю, что девальвировать гривну было бы полезно для экономики, но делать это надо постепенно и прогнозируемо. Например, заявить, что каждый месяц ее курс будет снижаться на 0,5-1%, тогда скачков курса и валютных паник не будет", — подчеркнул Борис Кушнирук.

Экономический эксперт Даниил Монин также не видит особых причин для резкого роста курса доллара, который в конце августа-сентябре обычно стабилен. Нет и признаков особого спроса на американскую валюту, а НБУ по-прежнему тратит в неделю на продажу порядка 400 млн долл.

Единственной причиной, которая потенциально может "толкать" доллар вверх, по мнению эксперта, является отсутствие транша от западных партнеров, хотя и преувеличивать этот факт не стоит. Но в целом курс доллара будет расти.

"Девальвация гривны неминуема, тем более с нашей экономической политикой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет", — признается эксперт.

В целом, по словам Даниила Монина, вложить свободные гривны в доллары для украинцев будет нелишним, хотя возможны варианты.

"Скорее всего, в сентябре мы будем наблюдать падение курса гривны, но в октябре возможно ее укрепление", — прогнозирует эксперт.

Напомним, доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников также прогнозировал рост курса доллара.