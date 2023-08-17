Курс доллара замер: станет ли это затишьем перед бурей в конце августа

Банкир прогнозирует доллару своего рода бурю

Курс доллара в Украине остается стабильным, а прогнозы на его изменения — благоприятными для экономики и наших граждан. Однако это может оказаться эдаким затишьем перед бурей.

Такое мнение "Телеграфу" выразил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, НБУ может предпринять новые шаги по либерализации валютного рынка, среди них — возврат к регулированию инфляции и плавающему курсу валют. Для этих шагов хватает оснований — улучшенный макроэкономический прогноз, низкая инфляция, и почти 42 млрд долл. международных финансовых резервов.

В результате можно ожидать, что снижение учетной ставки НБУ продолжится, а к концу года размер ставки может сократиться до 18%. То есть, в Украине создана довольно хорошая экономическая основа для реализации стратегии либерализации валютного рынка.

"Что касается плавающего курса, то, на мой взгляд, на первом этапе ориентиром для единого курса валют станет рыночный курс обменных пунктов, а официальный курс фактически будет отменен. Таким образом, курс на следующей неделе можно считать "приближенной копией" будущего единого курса валют", — подчеркивает эксперт.

В целом, по мнению Тараса Лесового, с 21 по 27 августа валютный коридор по курсу доллара составит 37,2-37,7 грн за доллар, и колебания курса вряд ли будут выше 30 копеек на одном "зеленом".

Что же касается текущей недели августа, то курс доллара останется стабильным.