Долар стрибнув вище за 38: що відбувається і чому гривня може впасти ще нижче

Експерти зійшлися в тому, що те, що відбувається, може стати початком серйозних змін на валютному ринку.

Третій тиждень серпня порушив багатомісячну рівновагу на валютному ринку, і курс долара, перевищивши свій звичайний "коридор" до 37,5 грн., підстрибнув до 38,3 за один зелений.

Як пояснили "Телеграфу" експерти, можливі два пояснення такому стрибку і, відповідно, два варіанти подальшого розвитку ситуації. Який із них виправдається, сказати складно.

Так, за словами економічного експерта Бориса Кушнірука, серйозних причин для такого зростання він не бачить, і пояснень такій зміні може бути дві:

спроба низки банків просто заробити на штучному зростанні курсу долара;

бажання НБУ "відпустити" курс долара, що може призвести до зниження обмінного курсу гривні.

Залежно від того, який із цих варіантів зараз реалізується, і слід прогнозувати курс долара – гривня знецінюватиметься або її падіння зупиниться.

Так, на думку економіста, якщо має місце просто штучне зростання курсу долара через змову банків, побоюватися подальшого падіння гривні не варто, як не треба і бігти за доларами в обмінний пункт.

Інша річ, якщо йдеться про реалізацію планів НБУ щодо девальвації гривні.

"Заяви НБУ про деяку лібералізацію валютної політики можуть перейти в практичну площину і ці плани могли стати відомі банкам, які таким чином заздалегідь девальвують гривню, щоб максимально заробити. Особисто я переконаний, що НБУ повністю контролює ситуацію на валютному ринку і за бажання може зупинити падіння курсу гривні", — вважає експерт.

Як уточнив співрозмовник "Телеграфа", складно сказати, яку саме стратегію НБУ вибрав по відношенню до курсу долара. Але якщо девальвацію гривні і варто проводити, то обережно та прогнозовано.

"Особисто я вважаю, що девальвувати гривню було б корисно для економіки, але робити це треба поступово та прогнозовано. Наприклад, заявити, що кожен місяць її курс знижуватиметься на 0,5-1%, тоді стрибків курсу та валютних панік не буде", – підкреслив Борис Кушнірук.

Економічний експерт Данило Монін також не бачить особливих причин різкого зростання курсу долара, який наприкінці серпня-вересні зазвичай стабільний. Немає і ознак особливого попиту на американську валюту, а НБУ, як і раніше, витрачає на продаж на тиждень близько 400 млн дол.

Єдиною причиною, яка потенційно може "штовхати" долар нагору, на думку експерта, є відсутність траншу від західних партнерів, хоча й перебільшувати цей факт не варто. Але загалом курс долара зростатиме.

"Девальвація гривні неминуча, тим більше з нашою економічною політикою. Питання лише у тому, коли це станеться", — зізнається експерт.

Загалом, за словами Данила Моніна, вкласти вільні гривні у долари для українців буде не зайвим, хоча можливі варіанти.

"Швидше за все, у вересні ми спостерігатимемо падіння курсу гривні, але в жовтні можливе її зміцнення", — прогнозує експерт.

Нагадаємо, доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков також прогнозував зростання курсу долара.