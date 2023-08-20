Досить широкий коридор: що станеться з доларом 20 серпня

Експерт дав прогноз щодо курсу долара

На завершення тижня курс долара в Україні переважно в обмінниках фінкомпаній перебуватиме в досить широкому коридорі — 37,20 — 37,80 грн і продаж від 38,10 до 38,45.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирєв, повідомляє "Мінфін".

"Основна частина обмінників фінкомпаній працюватиме у форматі "з обороту" зі спредом по долару в межах 15-25 копійок, а щодо євро — в межах 20-35 копійок. Але при цьому з частими спробами "розігріти" курс і зіграти "на підвищення" ". Особливо в тих регіонах, де платоспроможний попит все-таки вищий. Це Київ, Дніпро, Одеса, частково Львів, Хмельницький, Чернівці та Запоріжжя. Обмежувати апетити обмінників щодо зростання цінників продажу долара та євро буде лише реальний платоспроможний попит на валюту", — зауважив він.

За словами Козирєва, ціни на євро з обмінниками також відрізнятимуться широкими межами. Таким чином, прийом буде від 40,70 до 41,55 гривні та продаж від 41,60 до 42,00.

Аналітик наголосив, що деякі обмінники, найімовірніше, спробують додатково заробити за рахунок розширення спреду в межах до 1 гривні на доларі та євро.

"Але, як правило, вони в цьому випадку все ж таки втрачатимуть частину клієнтів, не готових до такого розкиду котирувань", — підсумував Козирєв.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 20 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 37,89 (купівля) та 39,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зробив прогноз щодо курсу долара в Україні й розповів, чого чекати від валютного ринку.