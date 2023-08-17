Курс долара завмер: чи стане це затишшям перед бурею наприкінці серпня

Банкір прогнозує долару свого роду бурю

Курс долара в Україні залишається стабільним, а прогнози на його зміни є сприятливими для економіки та наших громадян. Однак це може виявитися таким собі затишшям перед бурею.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами експерта, НБУ може вжити нових кроків щодо лібералізації валютного ринку, серед них — повернення до регулювання інфляції та плаваючого курсу валют. Для цих кроків вистачає підстав — покращений макроекономічний прогноз, низька інфляція та майже 42 млрд дол. міжнародних фінансових резервів.

В результаті очікується, що зниження облікової ставки НБУ продовжиться, а до кінця року розмір ставки може скоротитися до 18%. Тобто в Україні створено досить гарну економічну основу для реалізації стратегії лібералізації валютного ринку.

"Щодо плаваючого курсу, то, на мій погляд, на першому етапі орієнтиром для єдиного курсу валют стане ринковий курс обмінних пунктів, а офіційний курс фактично буде скасовано. Таким чином, курс наступного тижня можна вважати "наближеною копією" майбутнього єдиного курсу валют ", — Наголошує експерт.

Загалом, на думку Тараса Лєсового, з 21 по 27 серпня валютний коридор за курсом долара становитиме 37,2-37,7 грн за долар, і коливання курсу навряд чи будуть вищими за 30 копійок на одному "зеленому".

Що ж до поточного тижня серпня, то курс долара залишиться стабільним.