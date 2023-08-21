Курс залежатиме від настрою населення і не тільки: яким буде долар найближчими днями в Україні

Експерт також дав невтішний прогноз щодо курсу взимку

Курс американської валюти в Україні повільно, але поступово зростає. Зокрема на тому тижні долар перетнув позначку 38 гривень. Більшість фахівців настроєні песимістично — варто чекати на послаблення гривні найближчим часом.

Як повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для УНІАН, на долар вплине також настрій українців, бо вони очікують на відновлення російських ракетних обстрілів наших енергетичних об’єктів, тож девальвація гривні (Ред. Девальвація — зниження курсу національної валюти стосовно інших валют) не змусить себе чекати.

"Проблематика полягає в тому, що торговельний баланс продовжує погіршуватися: дані, які публікує Держстат про зовнішньоторговельні операції, НБУ, який дає оперативні дані щодо зовнішньоторговельних операцій, свідчать про погіршення. Це зрозуміло: неможливість вивезення зерна, "Метінвест" говорить про проблеми з логістикою своєї продукції… Таким чином, ми констатуємо суттєве погіршення в експорті, і, при цьому, імпорт продовжує зростати, продовжує заміщати українські товари. В результаті — у нас сильне зростання імпорту та зниження експорту. І з цим нічого вдіяти не можна", — каже експерт.

За словами Андрія Шевчишина, інтервенції НБУ (Ред. Інтервенція — операція з купівлі-продажу валюти) на міжбанківському валютному ринку вже перевищили 460 мільйонів доларів на тиждень. Це бачать учасники ринку та тримають широкий спред (Ред. Спред — різниця між курсами покупки та продажу валюти), оскільки побоюються перспектив зміни фіксованого курсу Нацбанком.

"У перспективі на нас чекає теж важка зима, всі це розуміють. Будь-які обстріли можуть знову погіршити ситуацію в енергетичному секторі, внаслідок чого промисловість у нас впаде, і необхідно буде покривати нестачу товарів, які Україна не зможе виробляти з відключеннями електроенергії. Це достатньо великий ризик", — підкреслює фахівець.

Курс долара в Україні 21 серпня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 21 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,25 (продаж). Готівковий курс — 37,91 (купівля) та 38,16 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому серпень може бути останнім місяцем стабільності на валютному ринку.