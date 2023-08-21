Курс будет зависеть от настроения населения и не только: каким будет доллар в ближайшие дни в Украине

Эксперт также дал неутешительный прогноз по курсу зимой

Курс американской валюты в Украине медленно, но постепенно растет. В частности, на прошлой неделе доллар пересек отметку 38 гривен. Большинство специалистов настроены пессимистично — стоит ожидать ослабления гривны в ближайшее время.

Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин для УНИАН, на доллар повлияет также настроение украинцев, потому что они ожидают возобновления российских ракетных обстрелов наших энергетических объектов, поэтому девальвация гривны (Ред. Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам) не заставит себя ждать.

"Проблематика состоит в том, что торговый баланс продолжает ухудшаться: данные, публикуемые Госстатом о внешнеторговых операциях, НБУ, дающий оперативные данные по внешнеторговым операциям, свидетельствуют об ухудшении. Это понятно: невозможность вывоза зерна, "Метинвест" говорит о проблемах с логистикой своей продукции… Таким образом, мы констатируем существенное ухудшение в экспорте, и, при этом, импорт продолжает расти, продолжает замещать украинские товары. В результате — у нас сильный рост импорта и снижение экспорта. И с этим ничего сделать нельзя", — говорит эксперт.

По словам Андрея Шевчишина, интервенции НБУ (Ред. Интервенция — операция по купли-продажи валюты) на межбанковском валютном рынке уже превысили 460 миллионов долларов в неделю. Это видят участники рынка и держат широкий спред (Ред. Спред — разница между курсами покупки и продажи валюты), поскольку опасаются перспектив изменения фиксированного курса Нацбанком.

"В перспективе нас ждет тоже тяжелая зима, все это понимают. Любые обстрелы могут снова ухудшить ситуацию в энергетическом секторе, в результате чего промышленность у нас упадет, и необходимо будет покрывать нехватку товаров, которые Украина не сможет производить с отключениями электроэнергии. Это достаточно большой риск ", — подчеркивает специалист.

Курс доллара в Украине 21 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 21 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,25 (продажа). Наличный курс — 37,91 (покупка) и 38,16 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему август может быть в последний месяц стабильности на валютном рынке.