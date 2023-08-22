Доллар может превысить 38 грн: что будет влиять на курс к концу лета

В один момент все может измениться

Курс доллара на той неделе, а именно в пятницу, 18 августа, перевалил за 38 гривен. По словам специалиста, до 22-31 августа валюта будет колебаться в коридоре 37-38 гривен или будет происходить постепенное подорожание.

Как сообщает доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников для PROДЕНЬГИ, очень трудно определить, в каком состоянии будет валютный рынок в конце августа, потому что все будет зависеть от пяти факторов.

Что станет причиной нестабильных обстоятельств на рынке

переход Национального банка к рыночному курсообразованию;

снижение ставки рефинансирования;

возврат механизма довоенной системы налогообложения и т.п.;

дополнительное вложение НДС в горючее;

события на фронте

"Курс доллара может остаться в пределах 37-38 гривен, а может и наблюдаться постепенное удорожание валюты", — говорит Алексей Плотников.

Курс доллара в Украине на 22 августа

По данным портала "Минфин", во вторник, 22 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,55 грн (покупка) и 38,30 (продажа). Наличный курс — 38,10 (покупка) и 38,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему август может быть в последний месяц стабильности на валютном рынке.