Долар може перевищити 38: що впливатиме на курс до кінця літа

В один момент все може змінитись

Курс долара на тому тижні, зокрема у п'ятницю, 18 серпня, перевалив за 38 гривень. За словами фахівця, до протягом 22-31 серпня валюта буде коливатись в коридорі 37-38 гривень або відбуватиметься поступове здорожчання.

Як повідомляє доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков для PROГРОШІ, дуже важко визначити, в якому стані буде валютний ринок в кінці серпня, бо все залежатиме від п'яти факторів.

Що стане причиною нестабільних обставин на ринку

перехід Національного банку до ринкового курсоутворення;

зниження ставки рефінансування;

повернення механізму довоєнної системи оподаткування тощо;

додаткове вкладання ПДВ на пальне;

події на фронті.

"Курс долара може залишитися в межах 37-38 гривень, а може й спостерігатися поступове здорожчання валюти", — каже Олексій Плотніков.

Курс долара в Україні на 22 серпня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 22 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,55 грн (купівля) та 38,30 (продаж). Готівковий курс — 38,10 (купівля) та 38,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому серпень може бути останнім місяцем стабільності на валютному ринку.