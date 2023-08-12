Ракети ворога б’ють за планами НБУ: як це позначиться на курсі долара у середині серпня

Окупанти мимоволі допомогли НБУ

Курс долара в Україні, як і раніше, багато в чому залежить від зовнішніх факторів, головним з яких залишається війна з Росії. Але іноді це грає на користь нацвалюті України.

Так, як пояснив "Телеграфу" начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, раніше НБУ планував лібералізувати курс долара, що призвело б до деякого падіння гривні.

"Серед головних факторів, які до певної міри стримують реалізацію планів НБУ щодо подальшої лібералізації валютного ринку, є звуження експортних можливостей України через тероризм країни-агресора та відсутність єдиного ефективного вирішення нових маршрутів доставки агропродукції до країн Африки та Азії", — говорить експерт про ролі ракетних атак росії по портах у стабільності гривні.

Але, за його словами, інші економічні аспекти перекривають існуючі ризики. Тобто ракетний терор окупантів знижує український експорт, але негативного впливу на курс долара він не має.

У цьому, як і раніше, допомагають такі фактори, як:

баланс попиту та пропозиції долара;

макрофінансову допомогу від міжнародних партнерів;

позитивний вплив настання ЗСУ, що веде до стабільності у суспільстві та відсутності ажіотажного попиту на долар.

Внаслідок цього експерт не бачить особливих змін курсу долара з 14 по 20 серпня і прогнозує валютний коридор для американської валюти в 37-37,5 грн.

Водночас низка економістів вважають, що курс долара може зрости до 42 гривень, щоправда, лише 2024 року.