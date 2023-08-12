Ракеты врага бьют по планам НБУ: как это отразится на курсе доллара в середине августа

Оккупанты невольно помогли НБУ

Курс доллара в Украине по-прежнему во многом зависит от внешних факторов, главным из которых остается война с рф. Но иногда это играет на пользу нацвалюте Украины.

Так, как пояснил "Телеграфу" начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ранее НБУ планировал либерализовать курс доллара, что привело бы к некоторому падению гривны.

"Среди главных факторов, в определенной степени сдерживающих реализацию планов НБУ по дальнейшей либерализации валютного рынка, является сужение экспортных возможностей Украины из-за терроризма страны-агрессора и отсутствия единого эффективного решения новых маршрутов доставки агропродукции в страны Африки и Азии", — говорит эксперт о роли ракетных атак рф по портам в стабильности гривны.

Но в то же время, по его словам, другие экономические аспекты перекрывают существующие риски. Т.е., ракетный террор оккупантов снижает украинский экспорт, но негативного влияния на курс доллара он не оказывает.

В этом по-прежнему помогают такие факторы, как:

баланс спроса и предложения доллара;

макрофинансовая помощь от международных партнеров;

позитивное влияние наступления ВСУ, что ведет к стабильности в обществе и отсутствию ажиотажного спроса на доллар.

Вследствие всего этого эксперт не видит особых изменений курса доллара с 14 по 20 августа и прогнозирует валютный коридор для американской валюты в 37-37,5 грн.

Вместе с тем ряд экономистов считают, что курс доллара может вырасти до 42 гривен, правда, только в 2024 году.