Курс долара зростає: чого і чому чекати від американської валюти наприкінці серпня

Цей період може стати важливим етапом для майбутнього курсу долара

Передостанній тиждень серпня відзначився зростанням курсу долара, який зі звичних 37,5 грн. за лічені дні злетів до 38,3 грн. Однак останній тиждень серпня може стати більш прогнозованим.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, до вересня найімовірніше валютний ринок візьме "паузу".

"Останні дні серпня та початок вересня з 28 серпня по 3 вересня можна розцінювати як генеральну репетицію до можливих змін: ми припускаємо, що новий "єдиний" курс валют буде сформований саме на основі комерційного курсу. Останній наступного тижня перебуватиме в коридорі 38- 39 грн за долар і 41-43 грн за євро", — наголосив експерт.

За словами Тараса Лєсового, на курс долара, як і раніше, впливають такі фактори як:

макрофінансова допомога країн-партнерів та міжнародних фінансових інститутів;

економічний розвиток країни;

експортний потенціал — створення нової логістики для продовження експорту агропродукції;

ситуація на фронті, ефективна робота ЗСУ щодо звільнення українських територій тощо.

"Таким чином, ринок перебуватиме у передчутті майбутніх змін, отже, наступного тижня глобальні зміни малоймовірні", — прогнозує відносну стабільність курсу долара Тарас Лєсовий.

На думку експертів, опитаних "Телеграфом", зараз на валютному ринку реалізується один із двох сценаріїв, один з яких може спричинити девальвацію гривні.