Долар по 41 гривні: коли та чому можливий такий курс

Це зростання відбудеться не просто так, на те є причина

Зростання курсу долара третього тижня серпня стало для багатьох українців несподіванкою, проте має об’єктивну природу. Він продовжуватиме зростати приблизно до 41-41,5 гривень, щоправда, це розтягнеться приблизно на півроку.

Таку думку "Телеграфу" висловив економічний експерт Олексій Кущ. За його словами, у деякому знеціненні гривні "винні" США.

Як пояснив експерт, падіння гривні загалом невелике та має об’єктивний характер, причина тому – політика "сильного долара", яку проводять США. Це торкнулося всіх країн, економіка яких сильно "зав’язана" на американську валюту.

"Падає не тільки гривня, а й турецька ліра, казахстанський тенге, китайський юань, а ще раніше це торкнулося російського рубля. Тобто, страждають всі економіки, що умовно розвиваються, для яких долар дуже важливий у торгівлі", — підкреслив економіст.

Водночас співрозмовник "Телеграфа" вважає, що на гривні політика "сильного долара" позначиться значно слабше, ніж на інших валютах, адже Україна має золотовалютні резерви в 42 млрд дол. та стабільну програму макрофінансової допомоги.

"Думаю, курс долара зростатиме поступово і помірно, приблизно за півроку знецінення гривні може становити до 5%, а за американську валюту даватимуть у районі 41-41,5 гривень. Що буде після закінчення цих шести місяців, зараз сказати складно", – прогнозує курс долара до весни 2024 року Олексій Кущ.

Тим часом, на думку банкірів, до вересня на валютному ринку настане пауза, під час якої долар коливатиметься у "коридорі" 38-39 гривень.