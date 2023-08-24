Курс долара та ринок нерухомості в Україні: банкір пояснив зв’язок

Зростання курсу долара може несподівано вплинути на ринок нерухомості

Ситуація на валютному ринку, за якої зростає курс долара, може серйозно позначитися на ринку нерухомості в Україні. Вона несподіваним чином може стати доступнішою для українців.

Про це "Телеграфу" розповіла перша заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва. Щоправда, ці переваги українці відчують не одразу.

Як стверджує експерт, головна проблема ринку нерухомості України нині – низький попит, на які вплинули:

зростання собівартості житла; з 24 лютого ціни на будівництво новобудов зросли в середньому на 40% у доларовому еквіваленті;

зниження платоспроможності потенційних покупців;

великі ризики, пов’язані з термінами завершення будівництва та наявності відповідних фінансових ресурсів у девелоперів;

стан невизначеності, в якому перебуває більшість покупців, їхня психологічна неготовність вкладати кошти на придбання житла на первинному ринку в умовах війни;

відсутність страхування ризиків у разі пошкодження чи руйнації новобудови внаслідок бойових дій чи ракетних (дронових) обстрілів, у якій придбано житло;

неможливість прогнозу наслідків війни – відсутність 100% гарантій безпеки проживання у великих містах.

Як вважає Олена Дмітрієва, існують три варіанти збільшити попит на нерухомість:

більш активно видавати кредити за державною програмою "еОселя" саме на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують покращення житлових умов;

розвиток спільних іпотечних програм банків та девелоперів, що для покупця — додаткова гарантія надійності придбання будинку в новобудові та зменшені відсотки;

участь місцевої влади у додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку.

Зростання курсу долара допоможе

Особливо фахівець зазначає заплановане цього року зниження розміру облікової ставки НБУ, яка може знизитися щонайменше до 20%. З одного боку, це призведе до зростання курсу долара, а з іншого — мотивуватиме комерційні банки не лише відновлювати свої іпотечні програми, а й зробити їх привабливішими для потенційних клієнтів.

Тобто за рахунок більшої пропозиції іпотечних програм на ринку покупці зможуть обирати для себе найкращі умови.

"Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. У разі, якщо розмір облікової ставки буде знижено, як мінімум, ще на 2%, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5-5%. Це у свою чергу приведе до зростання конкурентоспроможності іпотечних програм комбанків у порівнянні з програмою "єОселя", а громадяни матимуть можливість обирати кредит під власні фінансові можливості", — підсумувала Олена Дмітрієва.

Наразі після старту програми "єОселя" було видано понад 2 тис. кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах.