Програма "єОселя" працює погано, але є і позитив

Держава поки що працює успішніше приватних банків

Після старту програми "єОселя" було видано понад 2 тис. кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків

Такі дані "Телеграфу" повідомила перша заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва. За її словами, це говорить про масу проблем на ринку іпотечних кредитів, але є і позитив.

Так, загальні обсяги наданих кредитів за півтора роки повномасштабної війни у дев’ять разів менші, ніж за 12 місяців, що передували вторгненню. Але при цьому 2000 кредитів за програмою "єОселя" — це у 8 разів більше від кількості іпотечних кредитів, виданих банками без участі держави.

"Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі", — зазначила експерт.

Олена Дмітрієва вважає, що ефективність програми "ЄОселя" після перезапуску з 1 серпня залежатиме від залучення постійних джерел фінансування, без яких на зростання попиту чекати не варто.

Олена Дмітрієва

Вона нагадала, що з січня до кінця травня через брак коштів реалізація програми була припинена. Станом на червень кредитування відновилося завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, проте залученого ресурсу може вистачити лише на 5-6 тисяч кредитних угод, чого явно недостатньо для пожвавлення ринку.

Також, за словами експерта, не сприяє розвитку програми ситуація на первинному ринку нерухомості через жорсткі умови фінансування, під які підпадають лише 10% забудовників.

Вирішити проблему, за словами Олени Дмітрієвої, могло б широке застосування норм вже ухваленого закону №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому".

"Ці документи накладають певні зобов’язання на забудовника, вводять поняття спеціального майнового права та його реєстрації, роблять ринок первинної нерухомості прозорим, а права покупців — більш захищеними. Тому вкрай важливим є спрощення умов переходу забудовників на нову схему роботи, зазначену в законі", — наголосила. спеціаліст.

Як підрахував "Телеграф", участь у державній іпотечній програмі "єОселя" коштуватиме українцям від 180 доларів щомісяця.