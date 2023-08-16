Программа "єОселя" работает плохо, но есть и позитив

Государство пока работает успешнее частных банков

После старта программы "єОселя" было выдано более 2 тыс. кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков

Такие данные "Телеграфу" сообщила первая заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева. По ее словам, это говорит о массе проблем на рынке ипотечных кредитов, но имеется и позитив.

Так, общие объемы предоставленных кредитов за полтора года полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за 12 месяцев, предшествовавших вторжению. Но при этом 2000 кредитов по программе "єОселя" — это в 8 раз больше числа ипотечных кредитов, выданных банками без участия государства.

"Таким образом, можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе", — отметила эксперт.

Елена Дмитриева считает, что эффективность программы "єОселя" после перезапуска с 1 августа будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования, без которых роста спроса ждать не стоит.

Елена Дмитриева

Она напомнила, что с января по конец мая из-за нехватки средств реализация программы была приостановлена. По состоянию на июнь кредитование возобновилось, благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка, однако привлеченного ресурса может хватить лишь на 5-6 тысяч кредитных сделок, чего явно недостаточно для оживления рынка.

Также, по словам эксперта, не способствует развитию программы ситуация на первичном рынке недвижимости из-за жестких условий финансирования, под которые подпадают лишь 10% застройщиков.

Решить проблему, по словам Елены Дмитриевой, могло бы широкое применение норм уже принятого закона №2518 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

"Эти документы налагают определенные обязательства на застройщика, вводят понятие специального имущественного права и его регистрации, делают рынок первичной недвижимости прозрачным, а права покупателей — более защищенными. Поэтому крайне важно упрощение условий перехода застройщиков на новую схему работы, указанную в законе", — подчеркнула специалист.

Как подсчитал "Телеграф", участие в государственной ипотечной программе "єОселя" обойдется украинцам от 180 долларов ежемесячно.