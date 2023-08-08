Сколько заплатим за жилье? Эксперт объяснил, стоит ли покупать квартиру этой осенью

В сентябре-октябре лучшее времяя

Умеренная инфляция и снижение учетной ставки НБУ до 22% положительно скажутся на стоимости жилья на первичном рынке. Цены на квартиры будут преимущественно оставаться на стабильном уровне, ситуативные колебания средней стоимости м2 не превысят 1%.

Такой прогноз на осень дал "Телеграфу" соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо причины для увеличения стоимости жилья на первичном рынке, более того, многие застройщики, в частности, в Киеве, готовы предложить покупателям существенные скидки — от 2,5% до 10%. Причем для покупателей, которые готовы приобрести жилье за ​​полную стоимость, реальные скидки могут достигать 15-18%.

Благодаря стабильности доллара, фактически не растут цены на стройматериалы, что не удорожает строительство.

Но главное условие для ценовой стабильности, как признается Владимир Семенцов – низкий уровень спроса, даже старт льготной ипотеки от государства "єОселя", не изменил ситуацию.

Как подчеркнул застройщик, на первичном рынке жилья уровень спроса не превышает 20-35% от объемов февраля 2022 года и вряд ли существенно вырастет до конца текущего года. К тому же интерес потенциальных покупателей в основном сконцентрирован на готовых объектах или ЖК с высокой степенью готовности (от 70%), на которых ведут активные строительные работы, когда риски от вложения средств в новостройки сведены к минимуму.

"В ближайшее время покупателей будут преимущественно интересовать квартиры площадью от 40 м2 до 70 м2 с высокой степенью готовности в относительно безопасных городах и локациях (где отсутствуют стратегические, военные или логистические объекты, потенциально способные стать мишенью для террористических ракетных или дроновых атак страны-агрессора)", — подчеркивает эксперт.

В целом, по его словам, основной спрос придется на сентябрь-октябрь, после чего сделок на рынке будет очень мало. И их количество может еще сильнее упасть из-за опасности ракетного террора по жилым домам и объектам энергетической инфраструктуры.