Россияне так сделали специально: число жертв в Покровске продолжает расти, все подробности (обновлено)

Устранение последствий теракта продолжается

В городе Покровск (Донецкая область), который россияне обстреляли баллистическими ракетами, продолжают разбирать завалы. К сожалению, число жертв и раненых увеличилось.

Об этом сообщили глава ГВА Сергей Добряк и глава ОВА Павел Кириленко.

Так, согласно его данным, в настоящий момент уже известно о 7 погибших. Еще 81 человек (39 гражданских, среди которых двое детей — 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных) получили ранения различной степени тяжести.

UPD 12:00 В эфире национального телемарафона Кириленко озвучил новую цифру раненых — их количество уже возросло до 88. Сейчас информация оперативно собирается из ближайших больниц, в которых работают представители местных военных администраций.

"Есть и тяжелые. Они направлены в город Днепр", — сообщил Добряк.

По данным ГСЧС, под завалами людей нет.

Он также рассказал, что во время атаки оккупанты применили уже привычную для себя тактику — выпустили 2 ракеты с интервалом в несколько десятков минут, чтобы когда начались спасательные работы после первого удара, накрыть область повторно и тем самым увеличить количество жертв.

Чиновник также добавил, что семьям погибших будут выплачены компенсации в виде 100 тысяч гривен. Те, кто потерял жилье, получат по 80 тысяч.

Напомним, что обстрел Покровска произошел вечером 7 августа. Президент Украины, комментируя теракт отметил, что россияне своими обстрелами Донбасса хотят оставить от него лишь обожженные камни.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 7 августа оккупанты нанесли удар по жилым домам в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Еще как минимум 7 граждан получили ранения различной степени тяжести.