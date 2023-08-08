Скільки заплатимо за житло? Експерт пояснив, чи варто купувати квартиру цієї осені

У вересні-жовтні найкращий час

Помірна інфляція та зниження облікової ставки НБУ до 22% позитивно позначаться на вартості житла на первинному ринку. Ціни на квартири будуть залишатися переважно на стабільному рівні, ситуативні коливання середньої вартості м2 не перевищать 1%.

Такий прогноз на осінь дав "Телеграфу" співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, зараз відсутні жодні причини для збільшення вартості житла на первинному ринку, більше того, багато забудовників, зокрема, у Києві, готові запропонувати покупцям суттєві знижки — від 2,5% до 10%. Причому для покупців, які готові придбати житло за повну вартість, реальні знижки можуть досягати 15-18%.

Завдяки стабільності долара фактично не зростають ціни на будматеріали, що не здорожує будівництво.

Але головна умова для цінової стабільності, як зізнається Володимир Семенцов – низький рівень попиту, навіть старт пільгової іпотеки від держави "Оселя" не змінив ситуацію.

Як наголосив забудовник, на первинному ринку житла рівень попиту не перевищує 20-35% від обсягів лютого 2022 року і навряд чи суттєво зросте до кінця поточного року. До того ж інтерес потенційних покупців здебільшого сконцентрований на готових об’єктах або ЖК із високим ступенем готовності (від 70%), на яких ведуть активні будівельні роботи, коли ризики від вкладення коштів у новобудови зведені до мінімуму.

"Найближчим часом покупців переважно цікавитимуть квартири площею від 40 м2 до 70 м2 з високим ступенем готовності у відносно безпечних містах і локаціях (де відсутні стратегічні, військові або логістичні об’єкти, потенційно здатні стати мішенню для терористичних ракетних або дронових атак країни-агресора)" ", — Наголошує експерт.

Загалом, за його словами, основний попит припаде на вересень-жовтень, після чого угод на ринку буде замало. І їхня кількість може ще сильніше впасти через небезпеку ракетного терору по житлових будинках та об’єктах енергетичної інфраструктури.