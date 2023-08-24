НБУ може повернутися до плаваючого курсу: як це вплине на долар у вересні

На цю подію вказують одразу три вагомі чинники

Останні дні серпня розцінюються фахівцями як "генеральна репетиція перед можливими змінами на валютному ринку". І не дарма, бо у вересні він перебуватиме в очікуванні лібералізації, тобто Нацбанк може повернутися до плаваючого курсу валют.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, повідомляючи УНІАН, виділяє декілька важливих чинників, які стануть причиною плаваючого курсу — зниження інфляції, системна велика макрофінансова допомога та зменшення облікової ставки.

"Фактичне зниження інфляції, яка до кінця року не перевищить 10,8%, зростання економіки країни та системну велику макрофінансову допомогу. Щомісяця Україна отримує до 3,5 млрд доларів, і ці кошти спрямовуються на погашення бюджетних видатків та формування міжнародних валютних резервів. Серед інших факторів на користь валютної лібералізації — зниження облікової ставки до 22%, що є виразником міцності гривні: зниження облікової ставки потягне за собою перегляд відсотків за кредитними програмами в середньому на 4-5%", — каже Лєсовий.

Також зменшення ставок за гривневими депозитами з розміщенням до 1 року (але з урахуванням інфляції чистий прибуток депозитів залишиться досить високим — до 5% річних);

Фахівець впевнений, що лібералізація валютного ринку є також одним із важливих кроків України в рамках довгорічної співпраці нашої країни з МВФ.

"Таким чином, наразі створені максимально сприятливі умови для того, щоб НБУ зважився "відпустити" валютний ринок. Зауважу, що існує висока ймовірність того, що новий валютний курс максимально наблизиться до готівкового комерційного курсу, тобто обмінних пунктів. Наразі коридор допустимих коливань очікується на рівні 37-40 грн/$ та 39-43 грн/€. Я вважаю, що новий курс базуватиметься на курсах саме з цього коридору", — прогнозує банкір.

Він додає, що перші тижні після послаблення валюти українцям варто чекати на валютні "гойдалки": курс може "стрибати" то вгору, то вниз, але такі "стрибки" не перевищать 5%. Крім того, ширина спреду (різниці між курсом покупки та продажу) з серпневих 0,15-0,25 грн може зрости до 0,5-0,7 грн, а амплітуда поточних коливань збільшиться з 0,1-0,3 грн до 0,5 грн.

"Отже, за всіма ознаками, у вересні на ринок чекатимуть важливі зміни: ми максимально наблизимося до утворення єдиного курсу валют, на розмір якого впливатиме низка важливих чинників — обсяги макрофінансової допомоги, розвиток бізнесу, розв’язання "зашморгу" експорту агропродукції шляхом створення нових альтернативних логістичних маршрутів, а також ефективність ЗСУ в боротьбі з ворогом та поступове звільнення українських територій. З певною обережністю ми можемо припустити, що у вересні валютний курс перебуватиме в коридорах 37-40 грн/$ та 39-43 грн/€", — резюмував Лєсовий.

Курс долара в Україні на 24 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 24 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,90 грн (купівля) та 38,65 (продаж). Готівковий курс — 38,40 (купівля) та 38,61 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз на валютному ринку реалізується один із двох сценаріїв, один з яких може спричинити девальвацію гривні.