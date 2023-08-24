НБУ может вернуться к плавающему курсу: как это повлияет на доллар в сентябре

На это событие указывают сразу три значимых фактора

Последние дни августа расцениваются специалистами как "генеральная репетиция перед возможными изменениями на валютном рынке ". И не зря, потому что в сентябре он будет находиться в ожидании либерализации, то есть Нацбанк может вернуться к плавающему курсу валют.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сообщая УНИАН, выделяет несколько важных факторов, которые станут причинами плавающего курса — снижение инфляции, системную крупную макрофинансовую помощь и уменьшение учетной ставки.

"Фактическое снижение инфляции, которая до конца года не превысит 10,8%, рост экономики страны и системную крупную макрофинансовую помощь. Ежемесячно Украина получает до 3,5 млрд долларов, и эти средства направляются на погашение бюджетных расходов и формирование международных валютных резервов". Среди других факторов в пользу валютной либерализации – снижение учетной ставки до 22%, что является выразителем прочности гривны: снижение учетной ставки повлечет за собой пересмотр процентов по кредитным программам в среднем на 4-5%", – говорит Лесовой.

Также уменьшение ставок по гривневым депозитам с размещением до 1 года (но с учетом инфляции чистая прибыль депозитов останется достаточно высокой — до 5% годовых);

Специалист уверен, что либерализация валютного рынка также является одним из важных шагов Украины в рамках долголетнего сотрудничества нашей страны с МВФ.

"Таким образом, сейчас созданы максимально благоприятные условия для того, чтобы НБУ решился "отпустить" валютный рынок. Замечу, что существует высокая вероятность того, что новый валютный курс максимально приблизится к наличному коммерческому курсу, то есть обменным пунктам. Сейчас коридор допустимых колебаний ожидается уровни 37-40 грн/$ и 39-43 грн/€. Я считаю, что новый курс будет базироваться на курсах именно по этому коридору», — прогнозирует банкир.

Он добавляет, что первые недели после ослабления валюты украинцам стоит ждать валютные "качели": курс может "прыгать" то вверх, то вниз, но такие "скачки" не превысят 5%. Кроме того, ширина спреда (разницы между курсом покупки и продажи) с августовских 0,15-0,25 грн может возрасти до 0,5-0,7 грн, а амплитуда текущих колебаний увеличится с 0,1-0,3 грн до 0,5 грн.

"Итак, по всем признакам, в сентябре рынок будут ждать важные изменения: мы максимально приблизимся к образованию единого курса валют, на размер которого будет влиять ряд важных факторов — объемы макрофинансовой помощи, развитие бизнеса, решение "удавки" экспорта агропродукции путем создания новых альтернативных логистических маршрутов, а также эффективность ВСУ в борьбе с врагом и постепенное освобождение украинских территорий. С определенной осторожностью мы можем предположить, что в сентябре валютный курс будет находиться в коридорах 37-40 грн/$ и 39-43 грн/€", — резюмировал Лесной.

Курс доллара в Украине на 24 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 24 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,90 грн (покупка) и 38,65 (продажа). Наличный курс — 38,40 (покупка) и 38,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас на валютном рынке реализуется один из двух сценариев, один из которых может повлечь за собой девальвацию гривны.